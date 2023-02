War das Ergebnis des Brüsseler Migrations-Sondergipfels ein "Bauchfleck der Sonderklasse", wie FPÖ-Chef Kickl gleich vermutete? Nein, war es nicht – obgleich die von Österreich so forcierte Sache mit den Zäunen gar nicht im Text steht und die Lösung für Bulgarien "Umschichtung nationaler Mittel") eher für Stirnrunzeln sorgt.



Die EU ist ein träger Apparat. Die Reform des Asylwesens ist deshalb so schwierig, weil hier wie bei kaum einem anderen Thema die völlig unterschiedliche Lage der Mitgliedsländer die Positionen weit auseinanderbringt. Erstankunftsländer, Zielländer, Durchreiseländer, jene mit Landgrenzen, Meeresgrenzen oder beidem, wirtschaftlich starke und schwache Länder, unterschiedlich gefärbte Regierungen – all das macht das Finden gemeinsamer Nenner schwer.



In keinerlei Zusammenhang stand der Sondergipfel übrigens mit der Erweiterung der Schengen-Zone, die von Österreich blockiert worden war. Hier wird sich im Lauf der kommenden Monate zeigen, auf welcher Seite die Argumente bröckeln und wie die EU-Ratspräsidentschaften (derzeit Schweden, ab Juli Spanien) mit der heiklen Frage umgehen. Denn was genau an den Außengrenzen von Bulgarien und Rumänien passieren muss, um Österreich umzustimmen, ist bis heute unklar.



Vielleicht belassen wir es dabei: Der Gipfel war ein Erfolg Österreichs (und der Niederlande), das leidige Asylthema wieder neu anzustoßen. Das allein ist im zähen EU-Getriebe schon mehr, als man erwarten kann.