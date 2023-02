Das eine oder andere gerahmte Foto daheim an den Bürowänden erinnert einen daran, warum man einst den Beruf ergriffen hatte und was ihn einzigartig macht, allen Umbrüchen zum Trotz. Da ist dieses Schwarz-Weiß-Bild, das den Autor auf dem Dach einer kurdischen Lehmhütte in Südostanatolien beim Frühstück zeigt. Ein selbstgeknüpfter Teppich ist ausgebreitet, auf dem Achmed, seine Mutter und die junge Tochter mit dem Kuli des fremdländischen Reporters zu sehen sind.