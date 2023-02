Also wenn ich das richtig verstehe, hat die Schauspielerin Jennifer Coolidge auch deswegen jüngst einen Emmy und einen Golden Globe gewonnen, weil sich ihre Figur in der Serie „White Lotus“ recht, wie man sagt: beherzt eines deutlich jüngeren Herrn angenommen hat. Coolidge, die 61 ist, spielt in der Serie eine ca. gleichaltrige, erotisch offensive Schreckschraube, und wenn man jetzt Preise dafür gewinnen kann, dass man eine laute Alte verkörpert, gibt es Hoffnung, dass man irgendwann auch im wirklichen Leben wenigstens ungestört eine laute Alte sein kann.