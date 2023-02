Peter Kaiser ist seit 1981 in der Politik. Kann es ernsthaft sein, dass einer wie der Kärntner SPÖ-Chef nicht um die Explosivkraft weiß, wenn er öffentlich ein „Team“ an der Parteispitze fordert? Schon in Friedenszeiten würde so etwas als Misstrauen gegen die Parteichefin gewertet. In der aktuellen Lage der Bundes-SPÖ, wo man einander im Wochentakt versichern muss, dass eh gar keine Personaldebatte läuft, ist diese Botschaft der größte anzunehmende Unfall.