Im türkisch-syrischen Grenzgebiet kam es im noch jungen Jahr zu einer humanitären Katastrophe epochalen Ausmaßes: Bereits mehr als 11.000 Tote sind zum aktuellen Stand (Mittwoch, 16 Uhr) nach einer Serie von fatalen Erdbeben zu beklagen. Internationale Helfer bemühen sich nach Kräften in die Krisenregion zu gelangen, Überlebende zu bergen, die akute Not irgendwie zu lindern. Unzählige Familien wurden ausgelöscht, Eltern verloren Kinder, Kinder wurden zu Waisen.

Währenddessen rückt der niederösterreichische FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer aus, um in bekannter Unmanier anzuklagen: "Es ist unglaublich, mit welcher Unverfrorenheit gerade Grüne-Politiker immer wieder unser Steuergeld an das Ausland verschenken. Fünf Millionen für die Ukraine von Frau Gewessler, drei Millionen von Herrn Kogler für die Türkei." Der Freiheitliche fragt sich weiter, "wann endlich mit derselben Euphorie Geld für die von der Preisexplosion in die Armut getriebenen Österreicher ausbezahlt wird. Jetzt muss Schluss sein mit Millionengeschenken an das Ausland!", poltert Landbauer. Später wird dann von ihm der Kommentar "Mit reinen Geldleistungen wird man bestimmte Situationen nicht lösen können" auf Facebook nachgereicht und von "Warlords", die die humanitären Gelder aus Österreich einstreichen könnten, fabuliert.

Die überflüssige Wortspende aus der vermutlich gut geheizten niederösterreichischen FPÖ-Landesparteizentrale ist so ungustiös wie entlarvend – vor allem aber ist sie verfehlt: Dem FPÖ-Politiker dürfte entgangen sein, dass Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ankündigte, dass Österreich nach dem Erdbeben aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) drei Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellt: Eben dieser Topf ist für Katastrophen dieser Größenordnung im Ausland vorgesehen und ein Quantum Solidarität, die es in einer ohnehin zerrütteten Welt dringender denn je braucht.

Akut abgängig scheint auf Landbauers Seite auch Menschlichkeit. Über angeblich fehlinvestiertes öffentliches Geld (das übrigens gewiss auch nicht Landbauer oder der Freiheitlichen Partei gehört) zu polemisieren, während vor Ort noch unzählige Menschen, lebendig oder tot, aus den Bebentrümmern gezogen werden: Man will, kann solch Unsäglichkeit eigentlich gar nicht weiter kommentieren, kommt aber in diesem Fall nicht umhin.

Unverfroren, in der Tat.