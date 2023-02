Fast das gesamte Gebiet der Türkei ist erdbebengefährdet, doch tut das Land so, als gebe es die Gefahr nicht. Nach jedem Beben versprechen Politiker, alles werde besser, doch dann verschließen sie die Augen vor den Warnungen von Experten und vor dem lebensgefährlichen Pfusch am Bau. Auch nach dem Unglück diese Woche dürfte das so weitergehen. Das Land treibt auf eine noch viel größere Katastrophe zu: Die Metropole Istanbul mit 16 Millionen Menschen wartet geradezu auf ein schweres Beben. Auch hier warnen Fachleute seit Jahren – doch getan wird nichts: die türkische Tragödie.