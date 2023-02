Fünf Todesopfer allein am Sonntag, dazu viele Verletzte, in Not Geratene und Dutzende Lawinenabgänge: Die alpine Bilanz der letzten Tage ist verheerend. Besonders schlimm daran ist, dass man einiges an Unglück und Leid vermeiden hätte können. Denn die Gefahr kam nicht überraschend, sie war vorhersehbar und wurde auch unmissverständlich vorausgesagt. Fast ist man versucht, von der „Chronik eines angekündigten Todes“ zu sprechen.