Eigentlich hätte die niederösterreichische ÖVP schon vor genau einem Jahr wissen können, was ihr angesichts der letztwöchigen Landtagswahlen droht. Bei den Gemeinderatswahlen in Waidhofen an der Ybbs, der Heimat von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, sackte die bis dahin alleinherrschende Volkspartei am 30. Jänner 2022 von 60 Prozent aller Stimmen auf 41 ab, während die Impfgegner von der MFG 17 Prozent einstreifen konnten. Bereits damals zeigte sich, was der vergangene Sonntag noch einmal deutlich bestätigen sollte: Dass die Regierenden mit ihrem coronapolitischen Zick-Zack-Kurs, der schlussendlich in einem Impfpflichtfiasko gipfelte, auch beträchtliche Teile der eigenen Wählerschaft vergrault hatten.



Zorn und Verdruss über die Abwicklung der Notlage wabern noch immer durchs Land und treffen nicht nur die Politik, sondern auch das Innerste unseres Newsrooms. Der über allen schwelende Vorwurf: Journalistinnen und Journalisten hätten sich einlullen lassen, zu lange dem Alarmismus der Herrschenden geglaubt, Prognosen oder Studien nicht hinterfragt und sich so ihres ureigensten Auftrags entledigt.



„Es war wie ein Nachtflug im Nebel“, schreibt Hubert Patterer heute in seinem „Offen gesagt“, in dem er Fehler und Versäumnisse in der Pandemieberichterstattung kritisch bilanziert. Der kollektiven Verantwortung verschrieben, haben wir erst spät Diskussionsflächen für Andersdenkende geöffnet. Bis dahin hatten wir das Vertrauen mancher Leserinnen und Leser wohl schon verloren.



In unserer heutigen Ausgabe blicken wir schwerpunktartig auf die drei Krisenjahre zurück, bündeln die Bekenntnisse führender Experten und Entscheider, wie Peter Klimek oder Rudolf Anschober, und schauen gemeinsam nach vorne - auf das, was nun folgen muss.



Ein vielfach ventilierter Vorschlag, nämlich alle Entscheidungen und Maßnahmen der Coronazeit durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufarbeiten zu lassen, greift sicher zu kurz. Ein solcher Ausschuss wird kein Allheilsbringer sein – zeigte das jüngste Exemplar doch abschreckend, wie sich Abgeordnete im gehässigen Kleinkrieg verstricken, gegenseitig blockieren und jede Stammtischstreiterei im Niveau unterbieten können. Ein klar eingegrenztes Prüfungsfeld täte hier Not, beispielsweise wären die mannigfaltigen Förderungen und Finanzhilfen sowie deren Abwicklung durch die Cofag noch einer genaueren Betrachtung wert.



Weit wichtiger ist jedoch die wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Analog zur Expertenkommission nach Ausbruch der Corona-Krise sollte jetzt eine erweiterte „Gecko“ eingesetzt werden, die bewertet, welche Maßnahmen wie erfolgreich waren beziehungsweise wo und warum Fehler passiert sind. Diese Analyse würde dabei helfen, die Schwachstellen in unserem Gesundheitssystem nachhaltig auszumerzen. Oberstes Gebot müsste dabei sein, eine rasche Verbesserung der Datenlage anzustreben. Allerdings haben nicht nur Ärzte konstant beklagt, dass die statistischen Unterlagen mangelhaft und in Teilbereichen unaktuell waren. Die unzulängliche Verknüpfung der bundesweiten Daten war auch eine der Ursachen, weshalb Hilfsgelder verspätet und lückenhaft ausbezahlt wurden.



Die Covid-Maßnahmen gerade still und heimlich auslaufen zu lassen, ist jedenfalls ungenügend. Gesundheitsminister Johannes Rauch sollte jetzt - wie versprochen und angekündigt – schnellstmöglich ein neues Epedemiegesetz vorlegen. Der aus der Monarchie stammende aktuelle Gesetzestext enthält zwar Bestimmungen für die Schließung von Gaststätten und Theatern sowie über Entschädigungen für Bauern und Gewerbetreibende, doch glaubte man damals noch, es genüge, einige Ortsteile abzusperren. Schon von der 1918 wütenden Spanische Grippe wurde das Seuchengesetz fast hinweggerafft. Dass dieses Korsett nicht mehr taugte, zeigte sich dann Anfang 2020, als über ganz Österreich Ausgehverbote und Verkehrssperren verhängt werden mussten. Um den totalen Lockdown zu verfügen, zimmerten die Ministeriumslegisten im Eilverfahren ein eigenes Covid 19-Maßnahmengesetz. Juristische Schnitzer blieben dabei nicht aus und machten immer weitere Novellen erforderlich. Damit sich derartige Pannen nicht wiederholen, brauchen wir vor allem eines: endlich ein zeitgemäßes Pandemiegesetz.



