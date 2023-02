Diesmal gehörte die Show wieder Ursula von der Leyen. Im ständigen Wettlauf mit Ratspräsident Charles Michel um die beste Position in der Weltöffentlichkeit hatte die Kommissionspräsidentin nicht nur bereits am Tag vor dem Ukraine-Gipfel wichtige Vereinbarungen vorweggenommen, sie war auch demonstrativ mit einer ganzen Heerschar an Kollegiumsmitgliedern ins Kriegsgebiet gereist.