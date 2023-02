Es ist mehr als unangenehm, wenn man mit Betrug und falschen Daten in Verbindung gebracht wird. Speziell für Universitäten und deren Wissenschaftler, die in besonderem Maß der Korrektheit verpflichtet sind. Wissenschaft fußt auf Glaubwürdigkeit.

In der (naturwissenschaftlichen) Forschung wird durch Wiederholung von Experimenten überprüft, ob Ergebnisse korrekt sind. In anderen Fächern gibt es wissenschaftliche Diskurse und die Überprüfung von Quellen und Zitaten.