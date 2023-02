Was erzählen uns Kinder und Jugendliche an „blöden Geschichten“ aus der Schule? Dass die anderen aus der Klasse gemein sind. Sie sagen „Du stinkst, Behinderter!“, „Du Hure!“, „Was hast du denn an? Habt´s ihr kein Geld?“. Dass Lehrer und Lehrerinnen herumbrüllen: „Aus dir wird eh nie was!“, „Bei mir fällst du dieses Jahr sicher durch!“, „So lange in Österreich, und du kannst noch immer nicht deutsch!“. Dass die Mathematik-Lehrerin die Mädchen bevorzugt. Dass der Turnlehrer schon vor 20 Jahren anlassig gewesen sein soll. Dass Schulwart oder Direktor den Schülerinnen „auf den Strich“ starren, also auf ihr Dekolleté im engen T-Shirt. All das ist Gewalt. In ganz unterschiedlicher Form. In Worten, in Taten, sexuell oder auch nicht. Zwischen Mädchen und Buben, oder im Machtgefälle zwischen Lehrpersonen und Schutzbefohlenen. All das darf nicht sein und passiert doch. Fragen Sie Ihre Kinder danach! Ein Kinderschutzkonzept könnte hier erwiesener Maßen Abhilfe schaffen.