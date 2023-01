Das Match in Niederösterreich lautete "Alle gegen eine" und so konnte selbst Wahlverlierer Franz Schnabl seinem historisch schlechtesten Ergebnis für die SPÖ etwas Positives abgewinnen. Er muss zwar den Landeshauptfrau-Stellvertreter an Udo Landbauer (FPÖ) abgeben, wird aber als zukünftiger Mehrheitspartner von Johanna Mikl-Leitner mehr Macht erhalten als zuvor gegen die absolut regierende ÖVP.