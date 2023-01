Wenn die Umfragen nicht trügen, werden die heutigen Wahlen in Niederösterreich ein getreues Abbild der Verhältnisse im Land zeichnen. Zu besichtigen ist eine im Abwärtskanal befindliche Volkspartei, deren Machtfülle redimensioniert wird. Sie wird die Macht behalten und die Allmacht einbüßen, das ist gut und gesund. Viele der Stimmen werden zur wiedererstarkten FPÖ wandern. Das sind die bestimmenden Sogkräfte. Bei den anderen Parteien links der Mitte wirkt zurzeit gar keine Physik, es wird sein wie in Tirol. In krisenhaften Zeiten der Übellaunigkeit kanalisieren die Freiheitlichen den Protest am einträglichsten. Grant biegt in Österreich rechts ab, eine Konstante.