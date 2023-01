Im ersten Überschwang nach Ihrem Korruptions-Freispruch haben Sie klug geschwiegen. Das war Ausfluss Ihrer politischen Erfahrung. Dann aber griffen Sie zur Feder und publizierten in einer Wiener Stadtzeitung eine Rundum-Abrechnung: Als Beschuldigter seien Sie von den Medien fünf Jahre lang „massiv vorverurteilt“ worden. Journalisten hätten kaum versucht, beide Seiten zu beleuchten. Für Politiker gebe es gar keine Unschuldsvermutung mehr, denn diese Formel werde so dargestellt, dass sie klinge wie: „Schaut her, so ein Verbrecher.“