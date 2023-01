Die Haube sitzt, Handschuhe an, auf den Schlitten und los! Eine Rodelpartie nach einem Skitag oder als Familienausflug macht Spaß. Ein Wettrennen unter Freunden oder Geschwistern beflügelt. Das Verletzungsrisiko wird gedanklich verdrängt, Adrenalin schießt ein. Doch genau da fängt das Problem an: "Es is ja net so wüd", "Komm sei nicht feig', fahr a bissl schneller"... Beim Rodeln liegt die Gaudi nah an der Gefahr.