Roter Anorak, rote Wollhaube, schwarze Skihandschuhe, in den Händen ein weißes Kartonschild mit der Aufschrift „Tax the Rich“. So stand Phil White während des Weltwirtschaftsforums (WEF) vergangene Woche auf den Straßen von Davos. „Besteuert die Reichen“ – keine Forderung eines jungen, linken Aktivisten, sondern eines grauhaarigen Millionärs. White will (mehr) Steuern zahlen. „Ich sehe, wie wachsende Ungleichheit Gesellschaften auseinanderreißt“, sagt der Brite. Auch während der Coronapandemie sind die Reichen dieser Welt noch viel reicher geworden. Als Mitglied der „Patriotic Millionaires UK“ setzt sich White deshalb auch vehement für eine jährliche Steuer auf Vermögen ein.