Der Sonntag als Tag des Herrn sowie kirchliche Feste wie Weihnachten, Ostern oder Erntedank strukturierten jahrhundertelang das Leben der Menschen in diesem Land. Doch so wie sich die Arbeitswelt radikal geändert hat, hat auch die Anbindung an Glaube und Kirche im Alltag abgenommen. Andere Fragen, wie etwa jene nach der Rolle der Frauen in der katholischen Kirche, haben zuletzt deren Anziehungskraft weiter vermindert.