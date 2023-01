Zuerst läuft es nicht so recht und dann kommen auch noch neue Schwierigkeiten dazu: So könnte man die bisherige Ära des britischen Premierministers Rishi Sunak umreißen.



Die Opposition schießt derzeit extrascharf gegen den Konservativen, weil er einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Gurt kassierte, dokumentiert in einem selbst geposteten Videoclip. Sunak zeige denselben Disrespekt für Regeln wie der trotzdem mancherorts noch verehrte Ex-Premier Boris Johnson, tönt es.



Der "Zettel" dürfte ein vergleichsweise kleines Probleme für den "PM" sein: Eine Streikwelle schwappt über die vom Brexit havarierte Insel. Mit "Bring Boris back" kampagnisieren Parteikollegen ungeniert für eine Rückkehr seines Vorgängers – auch wenn den vor allem Rachegelüste und kaum frische, zweckdienliche Ansätze antreiben dürften.