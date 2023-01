Hans Leijtens stehen intensive Jahre bevor. Der niederländische Offizier wird nach seinem erfolgreich geschlagenen Rennen um den Chefposten in der EU-Grenzschutzagentur Frontex oberster Wächter der Schengengrenze. Doch die größte Agentur der Union ist in den letzten Jahren in Verruf geraten. Intern dank verschleierter Treffen mit Lobbyisten und schwerer Korruptionsvorwürfe gegen Leijtens’ Vorgänger, extern mit dem illegalen Zurückdrängen von Migranten, das die Grenzschutzbeamten gezielt eingesetzt haben sollen.