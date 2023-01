"Zitieren Sie mich bitte nie!", begann unlängst ein ranghoher Grünen-Politiker seine Ausführungen zur Klimapolitik. Es ging um fossile Energieträger, Windparks auf Bergkämmen und die Sorge vor einem Blackout. Der Kernsatz folgte aber am Ende: "Bevor wir in dieser Klimakatastrophe noch ein weiteres Kohlekraftwerk einschalten, ist es besser, mit längeren Laufzeiten bei Krško und Co zu leben."