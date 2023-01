Mitte Jänner, einen Vorsatz gäbe es noch: sich in diesem Jahr bevorzugt jenen Menschen zuzuwenden, bei deren Anblick einem hinterm Brustbein diese warme kleine Sonne aufgeht. Zum Beispiel dem Herzibinki, das gerade lernt, die wichtigsten Phänomene seiner noch so jungen Existenz zu benennen, und das, beim Würstelessen erstmals eines Tupfers Senf ansichtig werdend, gleich ganz genau weiß, was das da auf dem Teller sein muss: „Gacki.“ „Nein“, widerspricht die Mutter, „das ist Senf, das kann man essen.“ Das Kind allerdings bleibt unbeirrbar, mit eineinhalb ist es bereits in der Lage, James Whitcomb Rileys berühmten Enten-test anzuwenden, der da lautet: „Wenn etwas aussieht wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente.“ Ergo: Gacki, und gekostet wird nicht.