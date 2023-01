Die Ärztin wirft die Hände in die Luft und sinkt in ihrem Bürostuhl zurück: Kopfschüttelnd berichtet sie von einem Wochenende voller belegter Krankenbetten, die sich im Gang der Notfallaufnahme stauen, von betagten Patienten, die über Stunden ausharren müssen, von einer Frau, die um zwei Uhr in der Früh medizinischen Rat sucht, weil ihr auf einmal Nugatschokolade schmeckt – ein Krankheitssymptom? Geschichten wie diese können erschöpfte Spitalsärzte in der ganzen Steiermark erzählen.