Immer dann macht sich Entsetzen breit, wenn etwas über einen Menschen ruchbar wird, das in Abgründe hinab leuchtet und mit dem Bild, das man von einem hat, auf das Äußerste kontrastiert. Das gilt besonders für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und durch ihr Wirken Ruhm erworben haben. Der Burg- und Filmschauspieler Florian Teichtmeister war so jemand.