Diese Kolumne erreicht Sie aus Mexiko, wo ich mich nicht ganz freiwillig aufhalte. Eigentlich wollte ich in die USA reisen, um meine Verwandten in Kalifornien zu besuchen. Der Grund dafür, dass ich stattdessen in Mexiko gelandet bin, ist, dass ich keine „echte“ Deutsche bin. Ich besitze zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, aber bin in Teheran geboren, und muss anders als „echte“ Deutsche ein Visum für die USA beantragen. Das habe ich nicht rechtzeitig geschafft und so treffe ich meine Familie in Mexiko, von wo aus ich die anhaltende Diskussion um die Silversternacht in Berlin-Neukölln verfolge und darum, wie viele der Täter Deutsche, wie viele Nicht-Deutsche und wie viele nur Deutsche per Pass waren.