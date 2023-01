Der Einsatz von Caritas und Diakonie für die Armen und Flüchtlinge unter anderem in Österreich verdient vielfache Anerkennung. Das ist ein Vorzeigeprojekt, weniger das Schweigen zum Kirchenbeitrag. Bedenklich ist das Inkasso bei Personen, die über ein Einkommen unter 11.000 Euro verfügen. Sie werden zu den Armen gezählt, weil sie steuerbefreit sind. Warum müssen 2,7 Millionen Personen in Österreich trotzdem Kirchenbeitrag zahlen? In Zeiten, wo es ihnen durch die Teuerung, Energiekosten an allen Ecken und Enden fehlt. Sind die Austritte des Jahres 2022 von 90.808 Personen damit zu erklären?