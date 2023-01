Heute wird in Wien das Parlament feierlich wiedereröffnet. Das Hohe Haus am Ring wurde fast fünf Jahre lang restauriert und an die Bedürfnisse der heutigen Zeit angepasst. Und auch wenn ein vom Nationalratspräsidenten angeschaffter vergoldeter Konzertflügel für Verdruss sorgte, so ist – bei allem Mangel an politischem Instinkt – der hohe Aufwand doch angemessen.