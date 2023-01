Zunächst etwas Positives: Im Grunde können wir froh sein, in unserem kleinen und medienpolitisch überschaubaren Land ein über die Grenzen anerkanntes Medienhaus wie den ORF zu haben. Man muss sich zwar als Konsument einige Mühe geben, um die funkelnden Qualitätsinseln in seinem Programm zu entdecken, aber es gibt sie. Vor allem in tiefer Nacht, seltener bei Tageslicht. Wenn man die Mühe des Suchens nicht scheut oder beim Zappen Glück hat, findet man fundierte Dokumentationen und anspruchsvoll aufbereitetes Programm.