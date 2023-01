Noch vor einem Jahr hätte das so kaum jemand kommen sehen: 2022 wurde in Österreich eine Rekordmenge von bis zu 1,4 Gigawatt an Fotovoltaikleistung neu ans Stromnetz gebracht. Das ist beinahe so viel Sonnenstromkapazität wie im gesamten letzten Jahrzehnt dazugebaut wurde, und mehr als jene Menge, die noch 2017 in Österreich insgesamt installiert war. Der Sonnenstrom-Boom katapultiert das Land damit erstmals auf Zielkurs für das Jahr 2030. Bis dahin, so hat es die Bundesregierung im vor eineinhalb Jahren beschlossenen Erneuerbaren Ausbau Gesetz festgehalten, soll Österreich zumindest übers Jahr gerechnet imstande sein, sich mit Ökostrom vollständig selbst zu versorgen.