Der gelernte Österreicher wird unserer Politik mangelnde Moral konstatieren. Dramatisch wächst auch das Feld der Berufe mit Bewerbermangel, also mit weniger als 1,5 Arbeitssuchenden pro offener Stelle: Standen 2022 66 Mangelberufe auf der bundesweiten Liste, sind es 2023 schon 100. Hilft die "Rot-Weiß-Rot-Karte"?



Der Umgang mit dem sich laufend erweiternden Feld von Mangelberufen wirkt noch nicht ganz trittsicher: Weil das Wort "Logistiker" einst auf Logik spezialisierte Philosophen meinte und in der womöglich punktuell angestaubten AMS-Statistik noch so verwendet wird, kamen diese 2022 auf Oberösterreichs Mangelberufsliste.