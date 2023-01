Diese Neujahrsausgabe will ein Akt der Auflehnung sein. Sie soll der Schwerkraft negativer Nachrichten entgegenwirken, ohne einer illusionären Naivität anheimzufallen. Die Wirklichkeit wird nicht umfahren. Sie ist nur mehr als das Abbild der finsteren Nachrichtenlage. Um das zu erkennen, reicht ein Blick in Restaurants, Markt- oder Abflughallen. Es sind Gegenbilder zur Polykrise. Auch die Wirtschaftsdaten korrespondieren nicht mit dem Übermaß an übler Laune und Endzeit-Lust.