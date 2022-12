Das zu Ende gehende Jahr war geprägt von massiven Herausforderungen, Sorgen, Ängsten und großen Unsicherheiten. Es hat aber auch deutlich gezeigt, dass trotz schwieriger Zeiten Zusammenhalt, Solidarität, Füreinander-da-Sein und Optimismus großgeschrieben werden. Riesig war auch heuer wieder die Hilfsbereitschaft bei "Licht ins Dunkel". Mehr als 19 Millionen Euro sind allein am Heiligen Abend österreichweit gespendet worden.

Auch wenn es angesichts der zahlreichen Krisen nicht immer leicht ist, zuversichtlich zu bleiben, eines sollte uns ein wenig beruhigen: Die Menschheit hat stets Krisen bewältigt, Auswege und Lösungen gefunden. Haben wir zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie noch lernen müssen, Abstand zu halten und auf Distanz zu gehen, gilt es jetzt als Gesellschaft enger zusammenzurücken. Zusammenhalt ist ein wichtiger Faktor, um gemeinsam große Herausforderungen im Jahr 2023 zu bewältigen und an einer guten Zukunft zu bauen. Eine Zukunft, die wir miteinander gestalten, mit Ideen, Neugierde, dem entsprechenden Know-how und Offenheit zum Dialog.

Ich wünsche mir daher auch, dass politische Verantwortungsträger in Begegnungen mit Menschen anderer Einstellungen einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Niemand hat bekanntlich die Weisheit mit Löffeln gegessen. Gemeinsam ist nicht nur besser, sondern es geht auch vieles leichter.

Ingo Fischer, Lavamünd

Weitere Leserbriefe zum Thema



Viel Gepäck

2022 schleppt sich auf den Rollator gestützt von dannen. Im Gepäcknetz: Krieg, Korruption, gespaltene Gesellschaft, Neid, Missgunst, Dekadenz, Gier, …

2023, jung und dynamisch, flitzt auf einem auffrisierten E - Scooter zwischen festgeklebten Klimaaktivisten der letzten Generation elegant herein und ruft laut: "Grüß Gott, äh, Guten Tag, da bin ich! Eines kann ich euch versprechen – alles bleibt besser – die Hoffnung stirbt zuletzt."

Dann wendet es sich einem Lobbyisten, zwecks "monetärer Aneignung" zu. Geld regiert die Welt!

Mag. Wilfried Ledolter, Mürzzuschlag

Neujahrswünsche

Ich freu mich über die vielen gut gemeinten Wünsche zum Jahreswechsel – auch von zahlreichen freundlichen Leserbrief-Lesern. Danke!

Aber was wünsche ich mir für das neue Jahr? Natürlich als erstes viel Gesundheit und Glück für meine liebe Familie. Aber darüber hinaus hoffe und wünsche ich ganz fest, dass endlich der Frieden in Europa wieder einkehrt. Was ist denn mit den sog. Großmächten los? Müssen diese kranken Sturköpfe (Präsidenten genannt) wirklich unzählige, einfache Menschen in der Ukraine leiden sehen, ja sterben lassen, nur weil diese feinen Herrschaften unfähig sind, mit Herz und Hirn miteinander zu reden? Es tut mir wirklich leid, aber ich bin von diesen überbezahlten, feigen "Staatenlenkern" maßlos enttäuscht!

Und so wünsche ich mir unverzügliche ehrliche Friedensverhandlungen und ganz grundsätzlich eine neue Garnitur von Politikern, die mehr können als ach so wichtig reden und in Privatjets pausenlos am Globus herumfliegen!

Werner Hardt-Stremayr, Annenheim

Niedergang?

Ein eiskalter HERRscher im Osten, ohne jede Herzensbildung, von Geschichtskenntnis ganz zu schweigen, vermag das "NIE WIEDER", die zum Schwur erhobene Erkenntnis aus zwei Weltkriegen, mit einem einsamen Befehl auszulöschen. Der absolute Rückschlag in der Evolution des Menschen. Nichts dazugelernt seit 1914, seit 1939, … Die globale industrielle Bombenmaschinerie zerstückelt und zermalmt wieder die Familien samt kleinen Kindern mitten in Europa. Unsagbare Not, unsagbares Leid, unheilbares Trauma. Die dünne Humanismus- und Kulturschicht im Gehirn des Menschen schmilzt schnell weg und hemmungslose Brutalität nimmt die Oberhand.

Ein Wohlstandsbegriff weltweit, der auf Materialismus und Ausbeutung beruht. Das Vergiften und Auslöschen der Natur und allen Lebens. Die Solidarität, das soziale Miteinander, Demokratien, Handel und Finanzsysteme kollabieren.

Die Politiker outen ihre grauslichen Moralbegriffe in präpotenten, korrumpierenden Chats und leiten keinerlei Korrektur ein.

Die Menschheitsgeschichte, bloß ein sekundenkurzes Aufflackern in der Genese des Universums. Wir stecken mit geschlossenen Augen und geschlossenen Ohren mitten im Niedergang unseres ursprünglich wunderschönen Planeten.

Fritz Baumgartner, St. Georgen

Der Verlierer 2022

Russland ist der moralische, politische und militärische Verlierer 2022 vor der Weltöffentlichkeit. Präsident Wladimir Putin begann einen Angriffskrieg gegen das ukrainische Brudervolk, den nur wenige Europäer für möglich gehalten haben. Die EU wurde aus dem Traum vom ewigen Frieden gerissen.

Vor der russischen Invasion dachte ich trotz der Manöver und Truppenbewegungen aufseiten Russlands und der NATO, die gefährlich ausschauten, eine Okkupation der Ukraine beabsichtige der russische Präsident Wladimir Putin kaum. Ein Krieg in Europa war eigentlich unvorstellbar, aber es gab viele Experten, die eine Kriegsgefahr in der Ukraine für real hielten. Zur Überraschung fast aller Militärstrategen versuchte Putin jedoch, mit einer Armee, die keinen Krieg wollte, die komplette Ukraine einzunehmen.

Es wiederholt sich gerade die Legende von David und Goliath. Während die militärischen Erfolge der ukrainischen Streitkräfte am Gefechtsfeld sichtbar sind, bekämpft Russland die zivile Infrastruktur der Ukraine mit Raketen und Killer-Drohnen, was ein schweres Kriegsverbrechen darstellt.

Kurt Gärtner, Oberst i. R., Wels