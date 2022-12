Die Gespräche an den Tischen und die Erfahrungen im Landgasthaus sind am Christtag wie eine Tour d’Horizon über aktuelle Herausforderungen in der Gesellschaft. Die Großfamilie am Nebentisch diskutiert eifrig über die 2022 so stark gestiegenen Spritpreise. Auch wenn diese zuletzt wieder gesunken sind, „so wie vor einem Jahr wird es nicht mehr“, ist ein Mann überzeugt. „Das ist ja alles ein abgekartetes Spiel, damit wir zur Kassa gebeten werden“, schimpft er. Eine Frau zeigt für die Spritpreise Verständnis, kann die Teuerung bei anderen Produkten aber nicht nachvollziehen. „Kannst du mir erklären, warum eine Flasche Fruchtsirup jetzt plötzlich 6,99 Euro statt 4,49 Euro kostet?“ Mit hohen Energie- und Rohstoffkosten lässt sich heute offenbar alles argumentieren.