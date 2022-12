Irgendwann in den Siebzigern hatte die Schauspielerin Tippi Hedren, die mit den Filmen Hitchcocks berühmt, bekannt und gefeiert worden war, eine Idee, die der Wildheit der Epoche gerecht wurde. Bei den Dreharbeiten zu dem Horrorklassiker „Die Vögel“ war sie von den animalischen Nebendarstellern traumatisiert und für die letzte Szene regelrecht angegriffen worden: Man hetzte trainierte Greifvögel auf sie, band Möwen und Krähen an ihrem zarten Körper fest, sodass die in Panik davonfliegenden Tieren an Fäden zurückgerissen wurden, auf die Frau einhackten, ihr die Krallen in die Haut schlugen, und sie in einem Chaos aus Federn und Angst unterging.