Österreich kann sich abseits von aller parteipolitischen Polemik durchaus rühmen, ein soziales Netz gespannt zu haben, das weltweit wohl selten feiner gesponnen ist. Welche Spannkraft dieses Netz hat, wird wahrscheinlich von vielen Menschen in diesem Land gar nicht mehr so wahrgenommen, aber hat Auswirkungen auf alle Bereiche in einem hoffentlich langen Leben.