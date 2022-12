Vielleicht ist Weihnachten gar nicht so unverwüstlich, wie wir meinen. Jahr für Jahr heißt es da wie dort, wie robust das Fest den Zeitläuften trotze. Wie widerständig es sich gegen jede Vereinnahmung durch Kitsch und Kommerz erweise. Und wie geheimnisvoll sein Glanz noch die hellste Lichterkette überstrahle und Hoffnung sogar in dunklen Tagen stifte. Gleichzeitig ist nicht zu übersehen, wie brüchig das religiöse Fundament geworden ist, auf dem Weihnachten steht.

Einen Sturm der Entrüstung haben heuer zwei obersteirische Volksschulen mit dem Vorhaben ausgelöst, auf die traditionelle Adventfeier zu verzichten und stattdessen ein „ethisches Ritual“ zu gestalten, in dem der Bezug zur römisch-katholischen Religion möglichst gering gehalten werden solle. Aus der Bildungsdirektion hieß es später, in manchen Schulklassen seien die Kinder römisch-katholischen Glaubens mittlerweile in der Minderheit. Da habe man niemanden diskriminieren wollen.

Wie christliche Feste in einer zunehmend pluralen Gesellschaft gefeiert werden können, ist tatsächlich eine wichtige, von ihrem Konfliktpotenzial her nicht zu unterschätzende Frage. Immerhin gründet das heutige Europa auf einer zweitausendjährigen christlichen Geschichte. Ohne das Christentum wäre die Welt nicht nur um die herrlichen Kathedralen der Romanik und Gotik und um Kunstwerke von berückender Schönheit ärmer. Sie hätte nach den Worten des Historikers Alexander Demandt ein völlig anderes Antlitz, ja wir selbst wären nicht die, die wir sind. Zwar hätte es ohne Christentum keine Kreuzzüge und Hexenverbrennungen gegeben. Aber es wäre eine Welt ohne Bergpredigt und Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es wäre eine Welt ohne das christliche Gebot der Nächstenliebe.

Ob die Sorge, niemanden in seinen Gefühlen zu kränken, ein vernünftiger Umgang mit diesem kostbaren Erbe ist, darf bezweifelt werden. Nur wen klagen wir hier eigentlich an?

„Ich bin ich, weil du du bist, und du bist du, weil ich ich bin“, schreibt der große bosnische Schriftsteller Dževad Karahasan. Er meint damit, dass wahrer Dialog nur dort entsteht, wo ein jeder den jeweils anderen rückbehaltlos in seiner Identität anerkennt. Nur so war es möglich, dass sogar im belagerten Sarajevo gläubige Moslems aus Zeichen der Freundschaft zu ihren katholischen Nachbarn die Christmette besuchten.

Solche Erzählungen lassen einen immer wieder von Neuem staunen – auch weil wir Weihnachten heute als vielgestaltiges Ereignis erleben, das sich längst verselbstständigt hat und viele Interpretationen zulässt: Fest des Friedens, Fest der Familie oder doch nur grelles Feuerwerk an Sonderangeboten, die uns unter der Chiffre „X-MAS“ von Werbeprospekten entgegenspringen.

Sein christlicher Kern, nämlich dass Gott sich in einem Menschenkind klein gemacht hat, ist vielen nicht mehr geläufig. Er ist und bleibt aber die kühnste Deutung, der Urgrund dafür, dass wir heute Abend – in welcher Form auch immer – Weihnachten feiern.