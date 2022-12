Ich heiße Mina. Geboren bin ich in der Ukraine. Ich bin wegen dem Krieg nach Wien gekommen. Ich hatte ein gutes Leben vor dem Krieg. Ich bin in einem Stall am Land geboren, welches ich mein Leben lang vermissen werde. Obwohl ich dort nicht leben wollte, weil dort die Lebensumstände und Möglichkeiten nicht die besten sind, wollte ich dortbleiben; obwohl ich dort nie wohnen wollte. Ich bin froh und dankbar, dass ich dort geboren bin und gewohnt habe, aber bleiben wollte ich dort nicht. Ich hatte in meinem Zuhause viel Freiheit, obwohl ich sehr eingeschränkt im Leben war. Mit dem Umzug in ein anderes Land haben wir viele Probleme mitgenommen. Das größte Problem ist die Kommunikation mit anderen Menschen.