Ein Finale für die Ewigkeit“, schrieb mir Hubert Patterer. „Weißt du jetzt endlich, was Fußball ist??“ Ich musste ihn enttäuschen: Ich weiß es weiterhin nicht, denn ich habe das Finale der Fußball-WM nicht gesehen und auch kein anderes der Spiele vorher in Katar. Das Mail des Chefredakteurs ist die Fortsetzung einer freundschaftlichen Querele, die wir seit Jahren haben. Er hält es für unverzeihlich, dass ich mich für Fußball nicht interessiere und unterstellt mir so etwas wie intellektuelle Arroganz.