Das neunte Sanktionspaket gegen Russland hat die EU soeben abgesegnet. Neun Monate Krieg, neun Strafaktionen. Und so wird es weitergehen. Ursula von der Leyen, die neben der EU-Kommission auch noch das Nato-Hauptquartier in Brüssel befehligen könnte, denkt schon laut darüber nach, die beschlagnahmten Devisenreserven Russlands und die eingefrorenen Vermögen der Oligarchen für den Wiederaufbau der Ukraine zu konfiszieren. Ein Plan, der mit dem Idealbild von Europa als Herrschaftsraum des Rechts nicht so einfach in Einklang zu bringen sein wird.