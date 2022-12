Wenn ich mich so an früher erinnere, war die Adventzeit eine ruhige, besinnliche, familiäre und mit Vorfreude auf das Weihnachtsfest geprägte Zeit. In den letzten Jahren wurde diese Zeit vor Weihnachten leider immer unruhiger, gehässiger und emotionsgeladener. Abgesehen von Krieg, Teuerung, Pandemie, spielt auch die Politik immer verrückter. Da wird man in Wien gemaßregelt, wenn man "Grüß Gott" statt "Guten Tag" sagt, und in Kärnten geben als Weihnachtsüberraschung sozialistische Politiker:innen (die Auto-Korrektur zeigt mir hier einen Fehler an) einen Leitfaden für geschlechtsgerechte Sprache heraus.