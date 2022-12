Bohnenbraten oder Lamm!



Haben Sie bereits alle Vorbereitungen für das Weihnachtsfest getroffen? Liegt der Braten für das Festessen bereits vakuumverpackt im Kühlschrank? Und versteckt sich der Christbaum im Keller? Wenn nicht, bleibt Ihnen noch Zeit für umweltschonende Weihnachten. Ja, auch für Weihnachten gibt es bereits Klima-Checklisten. Heißt: Der WWF rief gestern dazu auf, sich doch einen Bio-Baum zu kaufen. Also einen Baum im Topf, den Sie nach den Feiertagen im Garten pflanzen können. Bei der Auswahl des Festmenüs sollten Sie anstelle eines Fleischmenüs der Umwelt zuliebe umstellen auf einen Bohnen-Braten.



Letzterer soll viermal klimafreundlicher sein als ein Schweinsbraten. Ich will Ihnen jetzt nicht die Vorfreude auf den Schweinsbraten verderben, aber zur Info und für weitere Feiertagsmenüs sei erwähnt: der pflanzliche Bohnenbraten überzeugt mit nur einem Kilogramm an CO2-Äquivalenten, der Braten aus Fleisch wiegt dagegen nach der Berechnung von Greenpeace mit vier Kilogramm an CO2-Äquivalenten wirklich schwer. Andererseits: Ich gebe zu, zu Weihnachten einmal nicht an Mineralstoffe oder CO2-Äquivalente denken zu wollen. Selbst wenn die Vorteile von Hülsenfrüchten mit ihrem geringeren CO2-Fußabdruck und den Ballast- und Mineralstoffen bestechend sein mögen.



Noch schwerer als die CO2-Äquivalente meiner vakuumverpackten Lammkeule wiegt allerdings die gestern veröffentlichte Studie im Auftrag der Regierung über absolut klimaschädliche Förderungen. Bis zu 5,7 Milliarden Euro sollen da jährlich vor allem im Verkehrsbereich durch das Dieselprivileg und Steuerbefreiungen für bestimmte Fahrzeuge gefördert werden, die als umweltschädlich einzustufen sind. Also ein klarer Handlungsauftrag für die Regierung!



Letzteren hat es allerdings auch schon 2016 gegeben, als diese Studie noch eine Summe von 3,8 bis 4,7 Milliarden Euro an klimaschädlichen Förderungen berechnet hatte. Aber warten wir ab. Vielleicht kommt ja noch einmal anstelle von Diesel der günstige Bohnenbraten und der Bio-Christbaum auf die Liste der Förderungen.



Einen Tag ohne großen Einkaufsstress wünscht Ihnen