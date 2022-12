Alle Jahre wieder. Bis das Christkind am 24. auf die Erde herniederkommt, schleppen wir sackerlweise Geschenke nach Hause. Weihnachten rückt näher, und so manch ein Wunschzettel wird im besinnlichen Advent von Tag zu Tag ein bisschen länger. Damit man dann nicht vergisst, was man eigentlich gar nicht braucht, erinnern Social-Media-Ads gewissenhaft an jede einzelne Googlesuche.