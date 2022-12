Am Ende war das Dutzend voll. So viele Anläufe brauchten die Energieminister der EU-Länder, bis sie eine Einigung auf etwas zustande brachten, das man "gemeinsamen Gaspreisdeckel" nennen kann. Es ist eine komplexe Maßnahme für einen noch komplexeren Markt. In Brüssel gehen nicht wenige davon aus, dass der Mechanismus gar nie zur Anwendung kommt, weil die Parameter nur in außergewöhnlichen Konstellationen greifen würden. Es sei ohnehin nie an einen fixen Deckel gedacht worden, sagte Jozef Síkela, tschechischer Industrieminister, als Vertreter der Verhandlungsführung, sondern an eine "dynamische Lösung".