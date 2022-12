Letztens im Hotel: Auf einem dieser Loungemöbel, die so konstruiert sind, dass man garantiert weder im Sitzen noch im Liegen eine halbwegs bequeme Position findet, bringt eine Frau in Leggings gute 20 Minuten lang das Kunststück zustande, im Zustand perfekter Spannungslosigkeit in ihr Handy zu stieren, ohne dabei aus dem Sitz zu rieseln. Vor lauter heimlich Hinstarren übersehe ich beinahe den in Riesenlettern auf ihren rechten Legging gedruckten Slogan: LOVE TO MOVE steht darauf, und wenn Menschen jemals falsch beschriftet waren, dann jedenfalls die da.