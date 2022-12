Das ikonische Bild drängt sich für einen Vergleich geradezu auf. Hier der damalige Außenminister Alois Mock, wie er 1989 symbolträchtig den Stacheldrahtzaun an der ungarischen Grenze durchschneidet und damit das Ende des Eisernen Vorhangs besiegelt – dort der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer, der für die Errichtung massiver Zaunbauten an den Außengrenzen der EU eintritt. Beide ÖVP.

Die Zaun-Idee kam einige Tage, nachdem Österreich und die Niederlande den seit zehn Jahren vorbereiteten Schengen-Beitritt der beiden EU-Länder Rumänien und Bulgarien blockiert hatten. Man müsse das "Tabu Zaun" jetzt brechen, so die ÖVP-Regierer, und brachen damit einen Streit vom Zaun, der vom Rest der EU bis in die heimische Koalition reichte. Bulgarien brauche diesen Zaun, hieß es; es klang anfangs so, als wäre dort noch keiner. Doch in Wirklichkeit sind dort die EU-Außengrenzen längst schon auf vielen Hundert Kilometern durch Stacheldraht und "physische Barrieren" (Nehammer) abgesichert. Man wolle den Ländern am Rand der Union beistehen, lautete später das Argument, dabei war bis dahin kein Hilferuf aus dem Osten bekannt. Immerhin hatten alle Bewertungen und Überprüfungen bestätigt, dass die Auflagen erfüllt sind. Mit leichter Süffisanz stellte die EU-Kommission gestern fest, dass ohnehin schon mehr als 200 Millionen Euro für den Grenzschutz in Bulgarien im Budget vorgesehen seien und es am Land selbst liege, zu entscheiden, welche Mittel es dafür brauche.

Aus der Blockade-Nummer kommt Österreich so schnell nicht heraus, aber als Erfolg der alpenländischen Intervention lässt sich immerhin der Sondergipfel zur Migration darstellen, den Ratspräsident Charles Michel für den 9. Februar ansetzte. Seit mehr als zwei Jahren liegt ein Vorschlag der Kommission für eine Reform des Asylwesens auf den Tischen der 27 Staats- und Regierungschefs, passiert ist seither nichts. Zugegeben, die Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine mögen die Ressourcen gebunden haben, aber das gescheiterte Dublin-System und der beständige und zuletzt stark gestiegene Zustrom an Asylwerbern machen deutlich, dass das Problem von Tag zu Tag größer wird. Der Schengenraum hat damit allerdings nichts zu tun.

Der mantraartig wiederholte "Schutz der Außengrenzen" ist schon wichtig, keine Frage. Die Mauern und Zäune lösen aber das Problem der Fluchtbewegungen nicht. Das wirkt so, als würde man die Augen schließen und hoffen, dass Unheil von alleine verschwindet. Was wir brauchen, ist ein umfangreiches Gesamtkonzept mit korrekter und sofortiger Identitätsfeststellung, raschen Verfahren, klaren Zuständigkeiten, einem Verteilungs- sowie Leistungsschlüssel und funktionierende Rückführungsmöglichkeiten.

Und, nur so am Rande: Je länger und massiver die Zäune am Festland sind, desto attraktiver werden die Fluchtrouten über das Mittelmeer. Das kann nun wirklich niemand wollen.