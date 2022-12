Leserbrief zu Thema des Tages "Ein Buch mit sieben Gütesiegeln", 15. 12.



Da wird einem der Appetit auf ein knuspriges, steirisches Backhuhn ordentlich verdorben, wenn man die Bilder und Berichte über einige AMA-Betriebe sieht. Es stellt sich wie so oft die Frage: Wie kann es so weit kommen? Bei der Ursachenforschung ergibt sich unterm Strich immer wieder, dass Gier die Hauptursache ist. Die Gier der großen Handelsketten nach mehr Umsatz. Dabei wird nicht auf das Wohl des Produzenten, geschweige denn auf Tierwohl geachtet. Die Regale müssen voll sein, wenn möglich mit Schleuderaktionen, auch wenn sich am Ende des Tages entsorgte Lebensmittel hinter den Filialen türmen. Das Tier ist zum Konsumartikel mutiert und als Folge von Züchtungen zum schnellen Wachstum auch degeneriert. Die Bilder aus den Ställen und Tiertransportern sagen mehr als tausend Worte.

Wie es Hannes Royer richtig zum Ausdruck bringt: Solange dem Konsumenten nicht ansatzweise bewusst wird, dass hinter jedem Stück Fleisch, das am Teller landet, Leben steckt, wird sich nicht viel ändern. Es ist jedem selbst überlassen, gegen diese Entwicklung Steuerungsmaßnahmen zu entwickeln. Ich werde tunlichst vermeiden, die Geschäfte der Lebensmittelverschleuderer zu betreten. Von der Politik in dieser Sache Lösungen zu erwarten, wäre doch zu viel verlangt. Und der AMA könnte man die alte Weisheit anraten: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!"

Peter Gamperl, Sinnersdorf





Weitere Leserbriefe zum Thema



Das billigste Produkt

So wie jährlich Weihnachten ist, kommen zu dieser Zeit auch Meldungen über empörende Situationen in der Tierhaltung in den Medien. Ein Narr, wer glaubt, dass dies zu Zeiten, wo die meisten Spendengelder fließen, unbewusst geschieht.

Was lehren uns diese Schlagzeilen? Der Kampf um das "billigste Produkt" hat seinen Preis. Es wird in Zukunft noch billiger gehen. In einigen asiatischen Ländern werden derzeit Schweinemaststallungen für 150.000 bis 200.000 Tiere gebaut – für uns Europäer! Glaubt jemand, dass dort Tierwohl, Umweltfragen oder Menschengerechtigkeit eine Rolle spielen? Und diese Produkte werden dann mit noch mehr Gütesiegeln und Werbung an den Konsumenten gebracht. Diese Situation lässt sich nur ändern, wenn wir Menschen bereit sind, unser bequemes Hirn in Betrieb zu nehmen. Empörung allein ist nutzlos.

Ing. Alois Ulrich, St. Anna am Aigen

Tiere sind keine Sachen

Es ist unfassbar, wie grausam Menschen sein können. Der Betrieb gehört auf Dauer geschlossen und der Besitzer zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Aber leider haben Tiere keine Lobby und es wird nicht viel passieren, das macht mich wütend. Tiere sind fühlende Lebewesen, keine Sache, so wie es im Gesetz steht. Wann werden die Verantwortlichen das endlich verstehen?

Brigitte Zuenelli, Raaba-Grambach

Alternativen

Ein Video des VGT (Verein gegen Tierfabriken) zeigt, was wirklich hinter der Fassade der Nutztierhaltung geschieht. Könnten wir auch die Bilder der Tiertransporte und des Schlachtvorgangs sehen, würde uns der Fleischfesttagsbissen im Hals stecken bleiben und wir würden beschämt eingestehen, dass der Mensch sein Fühlen, sein Herz verloren hat.

Es gibt mittlerweile so viele fantastische Alternativen zu Fleisch und es wäre als ganz großer Beitrag für das Klima sinnvoller als das Festkleben an öffentlichen Plätzen.

Daniela Fraiss, Hart bei Graz

Respektloser Umgang

Wie abgestumpft muss man sein, dass man wehrlose Tiere unter grauenhaften Umständen hält, mit Fahrzeugen über sie drüber fährt, sie ihrem Elend und den Schmerzen bis zum Tod überlässt. Diese Tiere leben unter schlimmsten Zuständen, leiden und sterben für die Menschen, damit die sich die Bäuche vollschlagen können. Die Gier nach immer mehr Gewinn macht nicht nur die armen Tiere kaputt, sondern auch uns Menschen! Wie zynisch ist die Argumentation des GGÖ, der Konsument müsse bereit sein, mehr zu zahlen – ja, stimmt schon, aber wurde hier bewusst in Kauf genommen, die Tiere so im Elend zu halten, damit man Fleisch zu Billigstpreisen anbieten kann?

Auch sollte man vertrauen können, dass mit AMA gekennzeichnete Ware in Ordnung ist und den Kriterien des Tierschutzes entspricht. Wo bleibt die Prüfung der Betriebe, die dieses "Gütesiegel" in Anspruch nehmen? Es sollte nicht erst durch Aufdeckung von Tierschützer:innen ein Betrieb geschlossen werden, es müsste bei sorgfältiger Prüfung sofort auf Missstände reagiert werden. Auch die Werbung spielt hier eine unrühmliche Rolle, denn täglich werden Konsumenten mit dem kleinen Schweinchen, den lieben Hühnern und "alles ist Bio" aufs Ärgste belogen. Der respektlose Umgang mit allen Tieren wird den Menschen auf den Kopf fallen! Den Tierschützer:innen gebührt Lob!

Ruth Masser, Graz

Zu wenige Kontrollen

Der aktuell betroffene Betrieb ist laut des VGT mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet: "Überall sind Tiere zu sehen, die aufgrund ihrer angezüchteten, genetischen Prädispositionen extrem anfällig für Herz-Kreislauf-Krankheiten, plötzlichen Herztod, Infektionen, Verletzungen und Missbildungen sind. Hühner, die nicht mehr aufstehen können und gezwungen sind, in der mit Fäkalien getränkten Einstreu zu liegen. Sie können sich nicht mehr zu Futter und Wasser bewegen und erleiden schmerzhafte Entzündungen der Haut," so der VGT. Besonders schockierend ist, dass jemand mit einem Laster standardmäßig durch den Stall fährt und dabei viele Hühner überrollt: "Einige sterben daran sofort, andere werden schwer verletzt zurückgelassen." Wenn das nicht jemand angezeigt hätte, hätte niemand die Missstände bemerkt oder gar abgestellt. Schließlich kann die AMA ihre 560 Hendlmastbetriebe nicht ausreichend kontrollieren, allerdings mit ihrem Gütesiegel auszeichnen. Niemand will gesehen haben, dass, um ein möglichst schnelles Muskelwachstum zu erreichen, in Kauf genommen wird, dass unzählige Tiere qualvoll sterben. Wenn ein gewisser Prozentsatz noch die rund fünf Wochen bis zum Schlachttermin überlebt, rentiert sich die Aufzucht. Die pure Gier.

Dipl. Päd. Walter Koren, Kirchdorf

Tierwohl und Ethik

Gott sei Dank gibt es den Verein gegen Tierfabriken! Vor Jahren von der Politik als terroristische Organisation eingestuft, weil die Fleischlobby tief verankert im österreichischen System war und ist, macht dieser Verein weiterhin seine beständigen Recherchen und Aktionen.

Ich würde mir auch von einem kritischen Journalismus über das Jahr hin erwarten, diesen untragbaren Zuständen in unserer Lebensmittelindustrie nachzugehen, auch wenn man sich dabei mit manchem Sponsor und Mächtigen anlegt. Tierethik und Tierwohl sind Themen, die in einer zukunftsorientierten Gesellschaft mehr Platz haben sollten als bisher.

Hans-Peter Premur, Krumpendorf

Widersprüchlich

Als Bauer bin ich der Meinung, dass vom Handel bereits vor Jahrzehnten ein Keil zwischen uns und den Konsumenten getrieben wurde. Gezeigt wird dem Konsumenten ein glückliches Schwein auf der Wiese, verkauft wird dann aber ein Produkt von einem spanischen Spaltboden. Ich gebe Herrn Royer Recht, wo beim Essen gespart wird, leiden Tiere, Menschen und die Umwelt.

Wir brauchen mehr Kontrollen, ohne Mehrkosten! Deshalb meine einfache Idee: Österreich ist im internationalen Vergleich so wahnsinnig klein – jeder sollte seine Produkte direkt ab Hof kaufen. Dort kann sich jeder selbst informieren und auch kontrollieren. Gefällt mir die Haltung oder der Anbau nicht, kaufe ich nichts. Habe ich Fragen, stelle ich diese direkt. Das Interessante: Mittlerweile ist der bäuerliche Hofladen günstiger als der Supermarkt.

Siegfried Salchenegger, Tierwohlbauer, Perchau am Sattel