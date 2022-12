Mit der Gesprächskultur hierzulande ist es nicht zum Besten bestellt. In den Schulen lernt man es nicht, was es heißt, Gespräche zu führen. Wenn man Glück hat, lernt man es mit den Jahren, bekommt man mit den Begegnungen unterwegs allmählich eine Ahnung davon, wie so etwas aussehen könnte: ein wirkliches Gespräch.