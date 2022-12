Es ist die Chronik eines angekündigten Skandals: Die "Sussexes" – also Prinz Harry in der Nebenrolle und seine Frau Meghan – stellen nun in der Netflix-"Dokumentation" von ihrem Palast in Kalifornien aus dem britischen Königshaus die Endabrechnung. Ihre Version der "vollen Wahrheit" also. "Harry & Meghan" sprengt Einschaltquoten, übermorgen gibt es weitere Folgen.



Die größtenteils aus Anklage und Selbstmitleid bestehende Eigenbelangsendung als durchschaubares, teils in trostlosem Schwarzweiß gefilmtes Schmierentheater abzutun, wäre legitim, aber zu kurz gegriffen: Der Sohn des regierenden Monarchen wirft das Kriegsbeil über den Atlantik in seine einstige Heimat – in einer Zeit, in der Königreich und Königshaus nach Richtung suchen. Die mit viel Kalkül geschnittene Miniserie – ja, auch das BBC-Skandal-Interview von Harrys verstorbener Mutter Diana muss herhalten – ist Antithese zu dem, was die "Sussexes" angeblich wollen: mehr Privatsphäre.



Für eine Arbeiterfamilie im ärmeren Norden des Landes etwa sind derlei "Probleme" Signale aus einem Paralleluniversum: Während sich das Paar im Exil von Netflix den 100-Millionen-Dollar-Druckverband anlegen lässt, ringt mancher Brite im Brexit-Winter um das finanzielle Überleben. Abseits der wiederholten Rassismusanklage bleibt wenig Greifbares. Dass die Klatschpresse gnadenlos ist, weiß man seit deren Bestehen. Im Jänner schon legt Harry seine Autobiografie nach: Ja, die Welt leide gefälligst mit.