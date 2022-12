Sind IS-Anhängerinnen ein Sicherheitsrisiko? Auf jeden Fall, wird die spontane Antwort lauten. Sind sie es aber auch dann, wenn sie sich in einer für sie schwierigen Lebensphase in jungen Jahren dem IS angeschlossen haben und durch bittere Erfahrungen lernen mussten, dass das vermeintliche Paradies in Wahrheit eher die Hölle war? Wie gering ist das Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn offenbar angenommen wird, dass die verdiente Strafe durch ein österreichisches Gericht nichts zu einer Läuterung beitragen wird?