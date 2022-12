Es war von Beginn an eine ideologisch aufgeladene Debatte. Schließlich blieb die damalige türkis-blaue Bundesregierung dabei und führte 2018 für Schülerinnen und Schüler mit Deutschförderbedarf separate Klassen mit Deutschunterricht ein. Mehr als vier Jahre später liegt eine Evaluierungsstudie der Maßnahme vor, und wieder verläuft die Diskussion entlang ideologischer Gräben. Also: Festhalten an den Deutschklassen wie bisher oder sie über Bord werfen – was darf es sein?

Dabei sind viele der Erkenntnisse nicht überraschend. Wir lernen: Vier Semester reichen nicht zum Spracherwerb aus. Und wenn sich Kinder mit gemeinsamer Muttersprache in einem Sprach-Klassenverband wiederfinden, kann das mit der Unterrichtssprache Deutsch problematisch sein.

Bevor man nun beginnt, sämtliche Kinder mitsamt allen Bädern gleichzeitig auszuschütten, könnte man auf den Wunsch vieler der befragten Lehrkräfte hören: Die Schulen sollten über die für sie beste Art der Deutschförderung – integrativ oder in eigenen Klassen – selbst bestimmen dürfen. Im Gegenzug müssten sie dann für das Vorankommen gerade stehen.

Manchmal würde eine Prise mehr Pragmatismus durchaus guttun.