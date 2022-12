Tag zwei nach dem Veto Österreichs gegen die Aufnahme Bulgariens und Rumäniens in den Schengenraum. Der Scherbenhaufen ist beachtlich. Rumänien hat den Botschafter abgezogen und sieht die Beziehungen schwer gestört. Die beiden blockierten Länder sind wirtschaftlich eng mit Österreich verbunden, das Image der Alpenrepublik ist angeschlagen. Boykott-Aufrufe machen die Runde. Auch die heimische Wirtschaft zürnt.

Kritik an Österreichs Alleingang kommt unter anderem aus Italien und ironischerweise aus Ungarn – beide Nachbarn sind nicht unbedingt für ihre Asylfreundlichkeit bekannt und konterkarieren gerade damit das ÖVP-Argument der unbewältigbaren Migrationsströme aufs Gröbste.

Viel ist also verloren, was ist gewonnen? Schwer zu sagen; Asyl und Migration, illegale Grenzübertritte und gewollte Zuwanderung müssen dringend in ein funktionierendes System gegossen werden, das ist unbestritten.

Aber dafür müssen sich die EU-Länder einigen, die Vorschläge der Kommission überarbeiten und das Parlament mit an Bord bringen.